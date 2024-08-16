Москва, 16 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Версия приложения VK Видео для планшетов iPad вышла в App Store, рассказали в пресс-службе VK.

Sergey Elagin/Global Look Press

В компании рассказали, что версия приложения VK Видео для iPad включает в себя возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра видео, управления уведомлениями и подписками, горизонтального и вертикального просмотра видео, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости Интернета.

«Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволит быстро и легко найти интересующий контент», — подчёркивает VK.

При этом одной из ключевых особенностей приложения является возможность просмотра любого контента из обширной библиотеки VK Видео без авторизации. Пользователи смогут смотреть спортивные трансляции, новости, кулинарные шоу, контент видеоблогеров, фильмы и сериалы, эксклюзивные шоу, детский и образовательный контент, не входя в аккаунты.

Вместе с этим в приложении также предусмотрены девять разделов.

Так, раздел «Для вас» предлагает пользователям персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В свою очередь раздел «Тренды» предложит наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Специально для детской аудитории был создал раздел «Детям», который включает в себя мультфильмы и другой контент для детей.

Также приложение получило специализированные разделы, такие как «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры». Девятый раздел «Трансляции» посвящён видео-трансляциям, стримам и прямым эфирам телеканалов.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа VK Видео представила новые функции и редизайн платформы. Среди новинок обновлённый раздел подписок, отложенный просмотр и управление уведомлениями.

6 августа стало известно, что приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. По данным VK, vенее чем за год приложение VK Видео загрузили 20 млн раз.

Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 млн часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV — 200 минут в день.