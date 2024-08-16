Краснодар, 16 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил краевой молодежный форум «Регион 93». Глава региона прошёл пор отрядам, посмотрел, как живут ребята и пообщался с участниками молодёжного актива. Завершающая смена форума #ЯВБизнесе, которую посетил Кондратьев, объединила 400 человек — студентов, предпринимателей, молодых учёных, победителей конкурсов в сфере развития бизнеса.

Правительство Краснодарского края

«Сегодня вы представили свои бизнес-идеи, успешная реализация которых поможет в развитии разных отраслей экономики. Увидел, что многие объединяются в команды и вместе работают над проектами. Это здорово. Командная работа — это ответственность каждого за общее дело. Еще важна смелость. Сегодня в бизнесе ценятся специалисты, которые могут принимать решения в условиях полной неопределенности, когда нет учебников, правил, но есть стремление действовать. Выигрывает тот, кто не боится ошибаться. Падает, но встает и продолжает свой путь. И таких сильных и целеустремленных ребят мы готовы поддерживать. Потому что ваш успех — это успех края и страны», — подчеркнул губернатор.

Участники смены #ЯВБизнесе представили свои проекты. Так, о своей инженерной разработке по монтажу солнечных панелей рассказал Александр Полуян из Славянска-на-Кубани. А Игорь Фисько из Апшеронского района рассказал о производстве фито-чаёв. Сервис по онлайн-занятиям на дому «Спорт без ограничений» разработала Юлия Казанова.

Кондратьев, в свою очередь, отметил, что в Краснодарском крае действует школа молодого предпринимателя «Бизнес молодых». За три года с её помощью появилось более тысячи новых предпринимателей. Всего через школу прошли 9 тысяч участников. Им с помощью господдержки удалось привлечь на реализацию проектов свыше 130 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что многие представленные проекты достойны поддержки на краевом уровне и поручил Василию Воробьеву помочь в их реализации.