Владивосток, 16 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Полностью подключить Приморский край после масштабной аварии на сетях планируется до конца текущих суток, сообщил 16 августа глава региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Сейчас запитывается подстанция «Загородная» во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток», — написал он.

Кожемяко добавил, что электричество уже дали в населённых пунктах Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Находка, Кавалерово, Арсеньев, а также в Кировском районе, Партизанском и Чугуевском округах.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Предварительной причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. В настоящее время специалисты проводят работу по восстановлению электроэнергии.

В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания.