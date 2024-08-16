Киев, 16 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Жители Украины ежедневно жгут военные машины в знак протеста против мобилизации, пишет 16 августа Al Mayadeen.

РИА Новости

«Украинская полиция ежедневно сообщает о поджогах автомобилей военных ВСУ», — пишет издание.

Отмечается, что украинские военнослужащие в тылу боятся оставлять свои автомобили на ночь на улицах и паркуют их возле отделений полиции.

«Но и это не всегда помогает», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в основном военные автомобили поджигают подростки и молодые люди, которые не желают попасть под мобилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, население Украины совершает массовые поджоги машин военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). В Киеве 27 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в украинской столице подожгли сразу несколько машин ВСУ.

29 июля в Одессе по подозрению в поджогах машин задержали шестерых курьеров. Отмечалось, что они находили автомобили во время объезда на скутерах, свои действия снимали на видео. Теперь поджигателям грозит до восьми лет лишения свободы.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, в котором мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет. Документ также установил новые требования к военнообязанным, включая введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки. Он также разрешил призыв в ряды украинской армии лиц с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.