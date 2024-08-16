Красноярск, 16 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. На АЗС в Красноярском крае презентовали новый автомобильный маршрут Красноярск — Енисейск. Это совместный проект «Роснефти» и регионального Агентства по туризму.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Этот маршрут ведет автотуристов в старейший город Красноярского края — Енисейск, который в этом году отмечает свое 405-летие. Маршрут «Енисейск — город-музей» протяженностью 338 километров рассчитан на четыре дня. Туристы смогут посетить такие исторические места, как поселок Большая Мурта, связанный со святителем Лукой — епископом Русской православной церкви, блестящим хирургом и ученым с мировым именем.

В маршрут также входит село Казачинское — одно из старейших поселений Енисейской губернии, история которого насчитывает более 300 лет. Туристы смогут здесь осмотреть Свято-Троицкий храм, святой источник Петра и Павла и знаменитые Казачинские пороги — самый труднопроходимый участок Енисея.

Конечную точку путешествия, Енисейск, называют «музеем под открытым небом», так как в нем находятся более 100 памятников архитектуры. Город внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе многочисленных достопримечательностей — дом купца Дементьева с колоннами, дом Тонконоговых с кружевной лепниной, дом Бородкина, в котором сохранены аутентичные интерьеры XIX века.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В Успенском соборе — старейшем храме Енисейской епархии — сохранились исторический интерьер и иконостасы. Особый интерес для паломников представляют Богоявленский собор, Воскресенскую церковь, Спасо-Преображенский мужской монастырь, который является одним из самых древних на территории Красноярского края, познакомится с образцами сибирского барокко.

Красноярский край — стратегический регион присутствия «Роснефти». Компания представлена здесь мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя нефтегазодобычу, переработку нефти, научное и проектное сопровождение, а также розничную сеть. Кроме того, «Роснефть» реализует в крае крупнейший нефтегазодобывающий проект «Восток Ойл».

В Красноярском крае расположено 18 автозаправочных станций «Роснефти», 10 из которых уже работают в новом формате. Еще две обновленные заправки откроются в регионе до конца года.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.