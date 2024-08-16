* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вашингтон, 16 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретился с осуждённым в России за госизмену Владимиром Кара-Мурзой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) после его обмена. Пресс-служба Белого дома опубликовала соответствующую фотографию 16 августа в соцсети Х.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку. Сегодня его семья снова в полном составе», — говорится в подписи к фото.

Россия и США 1 августа провели один из крупнейших обменов заключёнными. Россия вернула домой восемь граждан, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Как рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, переговоры об обмене велись год и семь месяцев.

В этот же день Путин помиловал 13 осуждённых, в том числе Кара-Мурзу, которых в ходе обмена выдали Западу.

Как передавало ИА Регнум, Московский городской суд 17 апреля 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, признав его виновным в государственной измене, распространении фейков о Вооружённых силах России и сотрудничестве с нежелательной организацией.

Кара-Мурза, занимая должность зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО. За эти услуги он ежемесячно получал $30 тысяч на протяжении нескольких лет. Его деятельность суд признал направленной против безопасности России.