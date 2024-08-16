Москва, 16 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Событийный туризм к 2030 году привлечет в Москву 7,3 млн гостей. Об этом «Газете. ру» рассказала руководитель специальных проектов и разработки контента АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Евгения Сумина.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

«Важную роль в этом сыграют фестивали — например, «Московское чаепитие». Его флагманская площадка расположена на Тверской площади, и посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут познакомиться здесь с традициями столичного гостеприимства», — рассказала Евгения Сумина.

По словам эксперта, впечатления представляют собой важнейшее направлением форума-фестиваля «Москва 2030».

«Впечатления — это тот ресурс столицы, который важен и для москвичей, открывающих любимый город заново, и для туристов, которые узнают Москву с лучших сторон и возвращаются сюда еще и еще», — считает Сумина.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 8 сентября. Он охватывает более 30 городских площадок, 16 из которых расположены в знаковых местах города, например в парке «Зарядье» и парке Горького, в «Манеже», Гостином Дворе. Гости фестиваля могут посетить экспозиции, посвященные технологиям и градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде.