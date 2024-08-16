Москва, 16 августа, 2024, 13:24 — ИА Регнум. За неделю в плен российским военным сдались 57 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих», — отметили в ведомстве.

15 августа ВС России в Курской области взяли в плен военных двух бригад ВСУ. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России. По словам одного из военнопленных, их подразделение, войдя в Курскую область и проведя там двое суток, было атаковано российскими войсками, после чего они сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа пленный боец ВСУ рассказал, что подразделениям армии Украины ставили задачи дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, украинские войска занимались мародёрством.