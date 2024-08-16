Москва, 16 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 16 августа сбили в районе Крымского моста 12 американских ракет ATACMS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Максим Захаров/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту», — информировал он.

По словам представителя российского военного ведомства, все ракеты уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее два высокопоставленных американских чиновника сообщили телеканалу CNN, что Вашингтон выражает недовольство тем, что Киев использует дорогостоящие ракеты большой дальности ATACMS для атак на Курскую область, а не на Крым.

Газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника главы киевского режима написала, что Украина на фоне атаки на Курскую область попросила США разрешить ей атаковать российские авиабазы дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Киев полагает, что это позволит ВСУ закрепиться на части Курской области.

Украинская армия впервые использовала дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 км, для обстрела Луганска 4 августа.