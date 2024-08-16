Москва, 16 августа, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Силы ПВО России за неделю сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также 543 беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«За неделю сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, восемь тактических ракет «Точка-У», 11 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК «Patriot» производства США и «Бук-М1», 70 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 543 беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.

16 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) был отражён групповой удар двенадцатью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

13 августа Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самолёта Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области.

8 августа Минобороны сообщило о сбитом российскими средствами ПВО реактивном снаряде РСЗО «Ольха» в Курской области. По данным ведомства, украинские боевики предприняли попытку террористической атаки около 11:40 мск.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.