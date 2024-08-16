Киев, 16 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Закон о легализации медицинской марихуаны вступил в силу на Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <…> возвращён с подписью Владимира Зеленского», — указано на сайте органа.

21 декабря украинский депутат Ярослав Железняк проинформировал, что Верховная рада Украины 21 декабря приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, однако, когда законопроект рассмотрят в третьем чтении, он не уточнил.

В июне 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис в стране. Он объяснил такое предложение необходимостью развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации». По его словам, такая практика позволит украинцам не терпеть боль, стресс и травмы военного времени. В июле 2023 года Верховная рада Украины приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Бывшая депутат Государственной думы Федерального собрания Светлана Журова заявляла, что выступление Зеленского за легализацию лекарств на основе каннабиса свидетельствует о желании Киева соответствовать «ценностям» некоторых западных стран, где разрешено употребление этого наркотика, а также подтверждает подозрения об употреблении украинским лидером некоторых веществ.