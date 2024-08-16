Минск, 16 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Вероятность вооружённых провокаций со стороны Украины на границе с Белоруссией остаётся высокой. Об этом 16 августа на совещании по вопросам военной безопасности заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«В условиях присутствия украинских вооружённых формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций», — цитирует его слова агентство БелТА.

Хренин добавил, что также существует вероятность резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил.

9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность. 10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.