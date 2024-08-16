Москва, 16 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про проращивание гвоздей, «умный» чум и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Клуб полярных путешествий

Центральный федеральный округ

В столице, в доме на оживленном проспекте нашли мумию, правда, не древнюю, а современную. Соседи стали замечать неприятный запах из квартиры, хозяйку которой давно никто не видел. Спасатели вскрыли дверь и внутри увидели тело женщины, которое успело высохнуть до состояния мумии, сообщает «Москва сейчас».

Неожиданное решение пришло в голову жителю Костромы после отдыха в парке. Мужчина так устал отдыхать, что не хотел больше ходить пешком и угнал веломобиль. «Новый вид человека — костромич усталый», — смеется «Родина Снегурочки».

Белгородские ученые придумали, как из жмыха получить побольше ценного белка. Метод непростой. Тут и кислый раствор, и щелочи, и утразвук, и центрифуга. «Белгородчина» узнала, что применять жмыховый белок собираются повсюду — от строительства до косметики и питания. Предлагаем название: универсальный жмых…

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге полиции пришлось заняться курьезной жалобой: учительница влюбилась в старшеклассника, но, кажется, не хотела очевидным образом преступать закон и попросила юношу стать донором спермы, чтобы родить от него ребенка. Родители случайно узнали об этом и обратились в правоохранительные органы. «Питер Live» передает, что сперму педагог, кажется, не получила, зато сейчас ее все же проверяют по статье «Развратные действия».

Участница ледокольного круиза исполнила «Лебединое озеро» на Северном полюсе. Она станцевала на океанском льду рядом с ледоколом. Все было как положено: изящество и балетная пачка. «Выглядит мощно», — считает «ТопГан».

Тем времени в Калининградской области продолжают страдать от клещей, которые кусают по 25 человек в день. «Балтийский форпост» напоминает, что клещи — традиционная в последние двадцать лет проблема региона. Когда-то говорили, что клещи расплодились после того, как снизилась сельхозактивность и перестали обрабатывать поля. Но сельское хозяйство возрождается, а клещи остаются: их все устраивает.

Приволжский федеральный округ

В Кирове прошла мега-зарядка, которая поставила новый, впрочем пока только городской, рекорд по числу участников. На площадь ради зарядки пришло более 5,2 тысячи человек, пишет «Киров. Новости. Важное».

Регионы продолжают ставить все новые и новые, и новые кулинарные рекорды. На этот раз в Башкортостане приготовили гигантский бэлеш на четыреста порций. Вес — двести килограммов. По словам канала «Уфа. Держи в курсе», для гиганта изготовили специальную печку, в обычную он не помещался.

В Ульяновской области придумали «космический хоровод». «Ульяновский патриот» рассказывает, что хоровод пройдет вечером в парке. Особых подробностей нет. Вероятно, планируют просто водить хороводы, а начнутся они сигналом из Центра подготовки космонавтов.

Казань удивилась объявлению, которое висело на одном из подъездов. В нем сказано, что один из лицеев ищет педагогов. «КазанДа» комментирует: в городе учителей начали набирать по объявлениям на подъездах. Причем учителя требуются практически по всем предметам.

Южный федеральный округ

«Сходи в водичку, сынок», — такой совет дала женщина в Краснодаре, а затем ее сын справил малую нужду прямо в фонтан. На замечание дама ответила, что «там вода и из сына выходит вода, ничего страшного!» «Краснодарские мамочки вышли на новый уровень», — предупреждает читателей «Кубань 23 Краснодар».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ингушетии новая достопримечательность: старинное святилище из камня, которое недавно нашли в горах. «Это Кавказ» уточняет, что такие святилища строили в местах, где в человека попадала молния. Теперь это печальное памятное место внесут в список объектов культурного наследия.

С кавказскими трудностями столкнулся марафонец с Ямала, который без проблем проехал на велосипеде четыре тысячи километров, но сломал транспорт, как только заехал на дороги Дагестана, пишет «Тут Дагестан».

Уральский федеральный округ

Тюменцы сильно удивились новой остановке, на лавочке которой нельзя сидеть иначе как на корточках. Расстояние от лавочки до земли не более 20 см. «Как там сидеть? Издевательство над людьми», — цитируют одного из недовольных «Новости Тюмени».

Сибирский федеральный округ

В Красноярском крае придумали улучшить чум и сделали его «инновационным». «Алюминиевые огурцы» сообщают, что чум работает по принципу «умного дома» он, оборудован спутниковой связью с выходом в интернет и голосовым помощником. Из такого чума также можно наблюдать с помощью квадрокоптера за выпасом оленей.

На тюменском пляже гадюка укусила отдыхавшего мужчину, его госпитализировали и неожиданно поставили диагноз, что мужчина отравился алкоголем. Кажется, этанол нанес томичу более серьезный урон, чем змеиный яд, отмечает «Томский очкарик».

Дальневосточный федеральный округ

Добрая новость пришла с Камчатки: котенок просунул голову в отверстие диска циркулярной пилы и обратно вытащить не смог. «Новости Камчатки» узнали, что на спасение котенка отправились сотрудники МЧС и с помощью масла освободили его из ловушки.

По словам «Страноведа», на днях в центре Владивостока какие-то люди разбрасывали гвозди по асфальту и поливали их водой из лейки, чтобы гвозди проросли. Выглядело как сумасшествие, оказалось перформансом. Организатор акции уверяет, что участники в самом деле искренне верили, что посев и полив гвоздей приведет к тому, что они все же, может быть, прорастут.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.