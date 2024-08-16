Иркутск, 16 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Состояние выживших членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, оценивается как средней тяжести, им диагностировали переломы, сообщает 16 августа Telegram-канал Shot.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В публикации уточняется, что у одного пилота зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом копчика, у второго — перелом грудины, у третьего — перелом ноги. Сейчас все они находятся в областной больнице.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев, ссылаясь на информацию Минобороны, информировал, что одного из пилотов спасти не удалось.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа бомбардировщик Ту-22М3 при выполнении планового полёта упал в безлюдной местности в Иркутской области.

В Минобороны заявили, что экипаж успел катапультироваться. По предварительной версии, причиной падения стала техническая неисправность воздушного судна.

Ранее появились кадры крушения бомбардировщика в Черемховском районе области. На них видно, как горящее воздушное судно падает на горизонте, после чего появляется яркая вспышка и раздаётся взрыв.