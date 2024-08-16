Курск, 16 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Ракета Вооружённых сил Украины (ВСУ), предположительно, «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Ракету обезвреживают, сообщил командир группы разминирования сводного отряда МЧС РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

По словам командира, которые приводит Lenta.Ru., на данный момент специалисты откапывают снаряд. Предположительно, на территории энергообъекта упала «Точка-У», уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области.

15 августа врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев сообщил, что более 40 объектов образования в девяти муниципалитетах Курской области получили различные повреждения.

9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Кроме того, в Курской и Белгородской областях был введён режим ЧС регионального уровня.

14 августа Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. В Курской области, как и в Белгородской, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.