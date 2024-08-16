Париж, 16 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Двое вооружённых мужчин связали и ограбили дипломата из Новой Зеландии у него дома в Париже. Об этом сообщает французская газета Parisien со ссылкой на источники.

Naoki Morita/Global Look Press

«Двое вооружённых мужчин проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, а затем украли у него личные вещи… В ходе инцидента мужчина также получил удар рукояткой пистолета по лицу», — указано в публикации.

По данным издания, дипломат не получил серьёзных травм. С целью перехватить злоумышленников на место происшествия вскоре прибыли правоохранители, однако подозреваемым удалось скрыться на автомобиле с фальшивыми номерными знаками.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Париже ограбили бывшего главного тренера московского ЦСКА и экс-футболиста сборной Бразилии Зико (Артура Антуниса Коимбру), прибывшего на Олимпийские игры. Преступники отвлекли его при выходе из такси и похитили портфель с драгоценностями, деньгами и часами Rolex. Общую сумму ущерба оценили в 500 тыс. евро.

Перед церемонией открытия Игр в Париже произошло несколько ограблений спортсменов из числа участников состязаний. Так, во время тренировки сборной Аргентины неизвестные похитили личные вещи футболиста Тьяго Альмады, в том числе часы и другие драгоценности. А за два дня до открытия Олимпиады у сборной Австралии по велоспорту вскрыли фургон и украли из него экипировку.