Москва, 16 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Почти половина мошеннических атак на пенсионеров в августе 2024 году велась по трём схемам, при которых злоумышленники выманивали у них деньги под видом якобы перерасчёта пенсии, скидки на ЖКУ и т.д. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Первая схема подразумевает обман пенсионеров под видом сотрудников Социального фонда, которые обещают им перерасчёт или увеличение пенсии. Так, злоумышленники просят жертв назвать личные данные и СМС-код от «Госуслуг» для дальнейшего получения доступа к приложению, которое позволяет мошенникам оформить кредиты или узнать информацию для входа в онлайн-банк и вывода денежных средств.

В рамках второй схемы мошенники просят пенсионеров передать им личные данные и СМС-код для участия в «акции» по предоставлению скидок на оплату ЖКУ.

В третьем случае злоумышленники убеждают жертв в необходимости продления полиса ОМС и заставляют их установить вредоносную программу под видом приложения Минздрава или же, как и в первом и втором случаях, просят передать личные данные или СМС-код.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что мошенники в России принялись тестировать новую и очень сложную схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».

10 августа стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана и создают для этого групповые «корпоративные чаты» в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей. Далее в группу отправляется сообщение о предстоящей проверке, из-за чего создается искусственная паника. Участникам чата аферисты предлагают перевести деньги, взять кредит или установить программное обеспечение с вредоносным кодом.

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.