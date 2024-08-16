Москва, 16 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В Калининградской области задержали 11 человек, подозреваемых в незаконном обороте янтаря. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, подозреваемые действовали в составе преступного сообщества. Его участники занимались не только нелегальной добычей янтаря со дна Балтийского моря. Члены криминальной организации обрабатывали его, а затем продавали готовые изделия.

Волк отметила, что сотрудники оперативных служб провели более 20 обысков в Калининграде, Светлогорске, Пионерском и поселке Янтарном. Они обнаружили и изъяли более 1,5 тонны янтаря-сырца, готовые изделия из минералоида, а также моторные лодки, прицепы, обрабатывающие станки, гидрокостюмы и оборудование для подводного плавания.

Официальный представитель МВД России добавила, что сотрудники полиции продолжают оперативное сопровождение расследования уголовных дел, возбуждённых региональным СУ СК России по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191 и 210 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)»).

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. За самовольную добычу этих камней возможно получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы.