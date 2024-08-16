Лондон, 16 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Некоторые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за месяц до нападения на Курскую область обучались в Великобритании ведению боёв в городских условиях, сообщает 16 августа газета The Times.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

По словам одного из украинских военных, подразделение которого было задействовано в нападении на Россию, в Англии они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами. Основное внимание, по данным издания, при обучении уделялось рейдам на высотные здания.

Собеседник газеты признался, что стал догадываться о подготовке к чему-то, когда главком ВСУ Александр Сырский посетил их позицию в Сумах за несколько дней до начала операции. Он заявил, что его рота с самого начала столкнулась с ожесточённым сопротивлением.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.