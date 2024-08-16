Владивосток, 16 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В большей части Владивостока после аварии на электросетях начали давать свет, сообщили 16 августа в региональном правительстве.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Большая часть Владивостока подключена», — говорится в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что в настоящее врем аварийные бригады ликвидируют точечные отключения.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Специалисты проводят работу по её восстановлению. По предварительной информации, отключение электричества произошло в связи с нарушением работы оборудования Приморской ГРЭС. По сообщениям местных СМИ, без света остались жители Владивостока и пригорода.