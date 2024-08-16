Минск, 16 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. У Белоруссии есть всё необходимое для противодействия любым возможным угрозам, заявил 16 августа президент страны Александр Лукашенко.

Henadz Zhinkov/Global Look Press Александр Лукашенко

Глава белорусского государства проводит совещание по вопросам военной безопасности с участием министров, руководителей силовых ведомств и вооружённых сил страны.

«Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Белоруссии. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Белоруссии у нас есть всё», — цитирует Лукашенко белорусское государственное информагентство «Белта».

Как передавало ИА Регнум, 15 августа президент Белоруссии заявил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил.

Лукашенко также отмечал, что единственной «красной линией» для Минска является государственная граница Белоруссии. Страна не хочет войны с НАТО, но будет готова дать мгновенный ответ на агрессию, если такая агрессия произойдёт, сказал он.

9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность. 10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.