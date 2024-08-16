Диксон, Красноярский край, 16 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В поселке Диксон Красноярского края стартовала научно-исследовательская экспедиция по изучению и мониторингу популяции краснокнижного белого медведя Карского моря. Во время экспедиции на северо-западном побережье полуострова Таймыр впервые проведут полномасштабный авиаучет распределения и численности животных на суше в безледный период.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Экспедиция организована Арктическим научным центром «Роснефти» в рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем «Тамура». Полевые работы проведут ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Обследование прибрежной территории и островов Карского моря проведут с борта вертолета компании «РН-Ванкор». С помощью фоторегистрации ученые оценят половозрастной состав медведей и их общее состояние. Кроме того, они проведут безопасную для здоровья животных иммобилизацию отдельных особей, чтобы отобрать пробы крови и шерсти для лабораторных исследований. Это позволит сделать объективные выводы о состоянии здоровья медведей.

Белый медведь — биоиндикатор арктических экосистем, и его поведение в естественной среде помогает специалистам оценить влияние климатических изменений на природу Арктики в целом. Для отслеживания сезонной миграции белых медведей, их активности и мест кормления на некоторых из них наденут передатчики со спутниковыми радиометками. Впервые в российской практике передатчиками оснастят не только самок, но и самцов.

Продолжение работ по изучению популяции белых медведей Карского моря запланировано на весну 2025 года, но уже в привычных для животных условиях — на припайном и дрейфующем морских льдах.