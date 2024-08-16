Курск, 16 августа, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Российский боец сжёг заглохшую украинскую БМП-1 при помощи канистры с бензином в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Российский боец заметил заглохшую БМП-1 противника в одном из приграничных районов Курской области. Пока ВСУшники прятались по кустам, он воспользовался моментом — подъехал к БМП на ВАЗе и просто сжёг её обычной канистрой с бензином», — написал Смирнов.

Алексей Смирнов надеется лично встретиться с «каждым героем», после того как противник будет выбит из области.

Врио губернатора также сопроводил пост видеокадрами, на которых показан момент поджога заглохшей БМП ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска ударом комплекса «Искандер» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Также был уничтожен дополнительный пакет снарядов установки.

15 августа Минобороны проинформировало, что за время боевых действий на курском направлении с 6 августа ВСУ лишились до 2640 военнослужащих, 37 танков, а также 32 бронетранспортёров, 23 БМП и четырёх установок ЗРК

Также ведомство сообщило, что в минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области. ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец