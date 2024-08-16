Владивосток, 16 августа, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В Приморской крае запустили Партизанскую ГРЭС, к которой подключат оставшиеся без света города в течение часа. Об этом сообщили власти региона.

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«Запущена Партизанская ГРЭС, идёт запуск остальных электростанций, в течение 30-40 минут начнут подключать города», — сообщило правительство края.

По данным регионального минэнерго, свет уже восстановлен в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Специалисты проводят работу по её восстановлению. По предварительной информации, отключение электричества произошло в связи с нарушением работы оборудования Приморской ГРЭС. По сообщениям местных СМИ, без света остались жители Владивостока и пригорода.

По данным правительства региона, электроснабжение в Приморском крае будет восстановлено в течение часа.