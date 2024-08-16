Москва, 16 августа, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Бывший подчинённый командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова кавалер трёх орденов Мужества подполковник Константин Фролов не признал вину в особо крупном мошенничестве организованной группой.

Кадр из видео Артём Городилов

«Вину не признаю», — сообщил Фролов после оглашения постановления военного суда, продлившего ему и Городилову срок ареста до 19 ноября.

По его словам, он хотел бы вернуться в зону специальной военной операции.

«Очень странно, когда у нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать. Я защищал свою Родину», — сказал он ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Фролова как соучастника Городилова 15 августа отправили в СИЗО. Подполковника задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву.

Военная контрразведка ФСБ 3 июля задержала в Рязани Артёма Городилова. Офицера доставили в Москву. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Подробности дела не разглашаются. Известно, что особо крупный размер начинается от 1 млн рублей.

Арестованный полковник не признаёт вину и намерен настаивать на оправдании.