В трёх городах Приморья восстановили электроснабжение
Владивосток, 16 августа, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В трёх городах Приморья восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в правительстве региона.
«На ПримГРЭС переключают линию, перезапускают блок. Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск — свет восстановлен», — рассказали представители ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Специалисты проводят работу по её восстановлению. По сообщениям местных СМИ, без света остались жители Владивостока и пригорода.
По данным правительства региона, электроснабжение в Приморском крае будет восстановлено в течение часа.
12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.
11 августа более 126 тыс. жителей в южных районах Бурятии остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Сообщалось, что сбой произошёл при отключении высоковольтной линии Иркутской электросетевой компании.
Ранее в Дагестане почти полсотни населённых пунктов остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи.