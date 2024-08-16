Владивосток, 16 августа, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В трёх городах Приморья восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в правительстве региона.

Юрий Смитюк/ТАСС

«На ПримГРЭС переключают линию, перезапускают блок. Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск — свет восстановлен», — рассказали представители ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Специалисты проводят работу по её восстановлению. По сообщениям местных СМИ, без света остались жители Владивостока и пригорода.

По данным правительства региона, электроснабжение в Приморском крае будет восстановлено в течение часа.

12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.

11 августа более 126 тыс. жителей в южных районах Бурятии остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Сообщалось, что сбой произошёл при отключении высоковольтной линии Иркутской электросетевой компании.

Ранее в Дагестане почти полсотни населённых пунктов остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи.