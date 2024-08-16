Москва, 16 августа, 2024, 11:22 — ИА Регнум. В России с 1 октября текущего года заработные платы работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила 16 августа пресс-служба Минтруда.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что речь идёт о преподавателях федеральных высших учебных заведений, медицинских работниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры и других сферах.

Также зарплаты будут увеличены гражданскому персоналу силовых ведомств — Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии.

Как передавало ИА Регнум, в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России за последние шесть лет реальная заработная плата выросла более чем на 30%. Она добавила, что за 2023 год по сравнению с 2022-м реальная заработная плата выросла на 7,8%.

Минэкономразвития России в мае спрогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2027 году превысит 100 тыс. рублей. Ожидается, что этого результата получится добиться в случае базового и консервативного сценариев развития событий.