Владивосток, 16 августа, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Электроснабжение в Приморском крае будет восстановлено в течение часа, сообщило правительство региона.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Ранее власти сообщали о массовом отключении электроэнергии в Приморье.

«В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК (Дальневосточной распределительной сетевой компании. — Прим. ред.)», — говорится в Telegram-канале правительства.

По данным минэнерго региона, отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации. Местные СМИ сообщают, что без света остались жители Владивостока и пригорода.

Отмечается, что специалисты продолжают проведение восстановительных работ.

16 августа жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения. По данным представителей ведомства, восстановить электроснабжение планируют в течение трёх часов.

12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.