Электроснабжение в Приморье восстановят в течение часа
Правительство Приморья: электроснабжение в регионе восстановят в течение часа
Владивосток, 16 августа, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Электроснабжение в Приморском крае будет восстановлено в течение часа, сообщило правительство региона.
Ранее власти сообщали о массовом отключении электроэнергии в Приморье.
«В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК (Дальневосточной распределительной сетевой компании. — Прим. ред.)», — говорится в Telegram-канале правительства.
По данным минэнерго региона, отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации. Местные СМИ сообщают, что без света остались жители Владивостока и пригорода.
Отмечается, что специалисты продолжают проведение восстановительных работ.
16 августа жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения. По данным представителей ведомства, восстановить электроснабжение планируют в течение трёх часов.
12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.