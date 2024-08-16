Владивосток, 16 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии, сообщило правительство региона.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРСК (Дальневосточной распределительной сетевой компании. — Прим. ред.)», — говорится в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что специалисты ведут восстановление. В это же время минэнерго региона в Telegram-канале уточнило, что отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации.

По сообщениям местных СМИ, без света остались жители Владивостока и пригорода.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа более 126 тыс. жителей в южных районах Бурятии остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Сообщалось, что сбой произошёл при отключении высоковольтной линии Иркутской электросетевой компании.