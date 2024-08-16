Курск, 16 августа, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В Курской области двое братьев спасли истекающего кровью бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ), который совершил вторжение в российский регион, сообщает WarGonzo.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации военкоров, два брата, помогающие местным жителям выезжать из приграничных посёлков Курской области, нашли в лесу раненого украинского бойца с перебитой ногой.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, один из братьев сначала допрашивает солдата, чтобы оценить его состояние и убедиться, что тот не представляет опасности даже с перебитой ногой. Затем украинскому бойцу наложили жгут, обработали раны и передали в плен ВС России.

«Мужики наложили вэсэушнику жгуты и передали в руки российских военнослужащих, объяснив, что человек с перебитой ногой — уже не враг», — пишут авторы Telegram-канала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военнослужащие ВС РФ спасли бойца ВСУ, который был оставлен в блиндаже без прикрытия и после обрушения сооружения не мог выбраться самостоятельно.

В апреле 2024 года сообщалось, что водитель-механик одного из медицинских взводов ВС России Михаил Торгашев пожертвовал собой, закрыв от атаки беспилотника пятерых раненых военных. Во время транспортировки он переносил солдат под танк, услышал звук приближающегося БПЛА и встал на его пути, чем спас жизни раненых.