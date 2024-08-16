Вашингтон, 16 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в доме политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро, слова которой приводит издание Rappahannock News.

Анвар Галеев/ТАСС Дмитрий Саймс

«ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку расследование продолжается», — пояснила Шеро.

По информации издания, обыски прошли 13 августа. Сотрудники спецслужбы прибыли в поместье Саймса в Виргинии и изъяли различные вещи. 15 августа сотрудники ФБР вернулись вновь.

В публикации говорится, что Саймс «тесно связан» с администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Кроме этого, Саймс значился в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Однако авторы доклада не смогли найти связь Трампа и России, а также выявить якобы посредничество Саймса и Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа ФБР провело обыски в доме и автомобиле бывшего американского разведчика, офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера в городе Делмаре. По данным местных СМИ, агенты вынесли из дома экс-разведчика свыше 20 картонных коробок с неизвестным содержимым. По мнению Риттера, обыски в его доме являются актом запугивания со стороны властей страны из-за его сотрудничества с российскими СМИ.

Эксперт уточнил, что его обвинили в том, что его статьи якобы направлены на манипулирование мнением жителей США в интересах России. Риттер со своей стороны подчеркнул, что не делал ничего плохого, а поэтому не намерен отступать, несмотря на обвинения и акты устрашения американских властей.