Дакка, 16 августа, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Бангладеш отзывает послов из семи стран, объяснив это «текущими изменениями». Об этом сообщает местный новостной портал UNB.

Nayan Kar/Global Look Press

«В рамках текущих изменений послам Бангладеш в Соединённых Штатах, России, Германии, Японии, Объединённых Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и Мальдивской Республике было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности в соответствующих миссиях за рубежом», — указано в публикации.

По данным портала, МИД издало и разослало главам диппредставительств отдельные приказы, в которых говорится о решении перевести их в Дакку. Временное правительство страны вскоре направит новых послов в эти государства. В сообщении написано, что, скорее всего, произойдут и другие изменения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Бангладеш вспыхнули протесты, 5 августа обстановка обострилась. Демонстранты разгромили дом главы МВД Бангладеш. На фоне ситуации с протестами премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну.

10 августа министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий республики Нахид Ислам заявил, что новое правительство Бангладеш планирует арестовать Хасину, решение примет суд или специальный трибунал.

Главой временного правительства Бангладеш назначили лауреата Нобелевской премии мира экономиста Мухаммада Юнуса. Такое решение приняли по итогам встречи президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина Чуппу с лидерами движения «Студенты против дискриминации».