Херсон, 16 августа, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Российские военные нанесли массированный удар по системам связи Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По его словам, с помощью квадрокоптеров ульяновские десантники ликвидировали спутниковые антенны Starlink на правом берегу Днепра. ВСУ прятали их в полуразрушенных домах и использовали для управления дронами, которыми терроризировали мирных жителей левобережья.

Сальдо отметил, что на каховском направлении расчётами БПЛА и FPV-дронами арктической бригады были уничтожены несколько антенн и ретрансляторов, которые противник использовал для управления своими беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Сальдо рассказал, что в Херсонской области военными Вооружённых сил России (ВС РФ) были ликвидированы 12 бойцов ВСУ, попытавшихся высадиться на Кинбурнской косе.

24 июля в Минобороны России проинформировали, что расчёты боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки войск «Днепр» ВС РФ сорвали ротацию украинских войск на правом берегу Днепра, уничтожив живую силу противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян заявил, что на каховском направлении в зоне специальной военной операции российские артиллеристы не позволили украинским войскам совершить перегруппировку на островах Днепра.