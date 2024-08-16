Москва, 16 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. С введением в Белгородской области режима чрезвычайной ситуации мобильная связь и доступ в интернет будут бесплатными с 16 августа. Об этом сообщило Минцифры.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что жители региона могут бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС.

Вместе с этим входящие звонки также будут бесплатными.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последнее время сильно возросло количество обстрелов со стороны ВСУ. По его информации, за 2,5 года в Белгородской области пострадало более 30 тыс. домов и квартир. Более того, в 2024 году было ранено почти 300 человек, 36 человек погибли, уточнил Гладков.

15 августа на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении в Белгородской области режима ЧС федерального характера. В ходе заседания было отмечено, что в регионе была организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региональным и местным властям самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.

12 августа в Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью ВСУ на границе.