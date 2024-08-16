Москва, 16 августа, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Блогер Гусейн Гасанов погасил долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), выплатив более 73 млн рублей. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

URA.RU/ТАСС

По состоянию на 14 августа, по данным канала, задолженность Гасанова составляла более 73 млн рублей (73 607 999 рублей). Сам блогер сообщил, что суммарно закрыл долг перед российской налоговой в размере 300 млн рублей.

«Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 миллионов рублей. Долга больше нет», — написал он в соцсети.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня стало известно, что ФНС намерена изъять имущество Гасанова и через суд забрать два элитных автомобиля и апартаменты в «Москва-Сити». Производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова возбудил Арбитражный суд.

15 июня Налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате Гасановым долга в размере 144,8 млн рублей. Поскольку он не предоставил налоговую декларацию, счета его компании «Банда фудс» заблокировали.

Гасанов предложил интернет-курс «Мышление миллионера», за что в блогерской среде его назвали инфобизнесменом, как и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денег.