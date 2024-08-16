Блогер Гусейн Гасанов погасил долги перед налоговиками
Блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС в размере 73 млн рублей
Москва, 16 августа, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Блогер Гусейн Гасанов погасил долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), выплатив более 73 млн рублей. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.
По состоянию на 14 августа, по данным канала, задолженность Гасанова составляла более 73 млн рублей (73 607 999 рублей). Сам блогер сообщил, что суммарно закрыл долг перед российской налоговой в размере 300 млн рублей.
«Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 миллионов рублей. Долга больше нет», — написал он в соцсети.
Как передавало ИА Регнум, 30 июня стало известно, что ФНС намерена изъять имущество Гасанова и через суд забрать два элитных автомобиля и апартаменты в «Москва-Сити». Производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова возбудил Арбитражный суд.
15 июня Налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате Гасановым долга в размере 144,8 млн рублей. Поскольку он не предоставил налоговую декларацию, счета его компании «Банда фудс» заблокировали.
Гасанов предложил интернет-курс «Мышление миллионера», за что в блогерской среде его назвали инфобизнесменом, как и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денег.