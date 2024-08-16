Донецк, 16 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Кривом Роге российские военнослужащие нанесли удары по складам, технике и личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в ночь на 16 августа было нанесено два удара в районе станции «Червоная» рядом с Криворожсталью. Возможно, удар был нанесён из ракетного комплекса «Искандер-М». Сирены при этом не работали.

«Вначале один мощный, затем много мелких, видимо, сильная детонация. Потом всё повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар», — отметил Лебедев, добавив, что после первого взрыва на место происшествия отправилось большое количество машин скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Лебедев заявил, что на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация.

14 августа он рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые.

13 августа подпольщик проинформировал о ракетном ударе ВС РФ по складам ВСУ в Одесской области, расположенным рядом с портом Южный. По его информации, были поражены арсеналы, куда, предположительно, доставляли военные грузы из Румынии.

Ранее подполье сообщило об ударе российских войск по военной части на окраине Одессы. Были атакованы склады с боеприпасами. Взрыв услышали во всём городе, отмечалось в сообщениях.