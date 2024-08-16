Москва, 16 августа, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Командир подразделения Барс-23 «Орёл» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный сообщил, что характер боёв в зоне специальной военной операции за два года сильно изменился.

Кадр из видео Алексей Сосонный

«Если вначале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и «крылья» для разведки. Уже появляются и наземные дроны», — цитирует его RT.

Военный добавил, что его подразделение в ближайшее время должно получить эвакуационный робот с рукой-манипулятором.

Как передавало ИА Регнум, ранее в зоне специальной военной операции появился новый российский беспилотник «Гербера». Он является младшей версией дрона «Герань-2», используется для разведки и наблюдения. Также «Гербера» способна выступать ложной целью. Дроны такого типа могут формировать целые рои из беспилотников.

ВС России успешно применяют беспилотную авиацию в зоне проведения спецоперации, отметил президент Владимир Путин. По его словам, РФ будет создавать новые центры по развитию спутниковой группировки и беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке.