Москва, 16 августа, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область спланировано при участии Североатлантического альянса и западных спецслужб и вызвано предчувствием приближающегося краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Robert Michael/Global Look Press

Он подчеркнул, что именно Запад «поставил преступную хунту во главе Украины», а страны — члены альянса «накачали» эту страну оружием, а также делятся с Киевом разведывательными данными и контролируют его действия.

«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

Помощник российского лидера подчеркнул, что эта «преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима».

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области. ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.