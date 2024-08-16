Днепропетровск, Украина, 16 августа, 2024, 09:25 — ИА Регнум. В ночь на 16 августа на территории Днепропетровской области после взрывов были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

IMAGO/Reiner Zensen/Global Look Press

По его словам, инфраструктура повреждена в Никопольском районе области.

«Повреждена и линия электропередачи», — отметил Лысак.

При этом он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь. Лысак добавил, что в регионе также произошёл пожар в одном из неэксплуатирующихся зданий.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа глава областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что на севере Украины в Черниговской области был поражён объект инфраструктуры. Жертв в результате удара нет.

5 августа в Киевской и Винницкой областях были слышны звуки взрывов, которые произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Однако местные власти о возможных повреждённых объектах не заявляли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.