Москва, 16 августа, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Страны Запада поставками оружия Киеву для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны. Об этом заявил депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ashraf Amra/Global Look Press

«Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны», — передаёт его слова Lenta.ru.

По его мнению, ответственность за начало войны будет полностью лежать на странах Запада. Он добавил, что страны НАТО фактически санкционировали нападение на РФ, прикрываясь марионеточным киевским режимом.

31 марта Шеремет заявил, что с 31 марта на Украине будет запущен процесс узурпации власти. Депутат добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский теряет и без того «за уши притянутую легитимность».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. В СКР сообщили, что бойцы Украины активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.