Киев, 16 августа, 2024, 08:16 — ИА Регнум. За сутки несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Об этом 16 августа проинформировал глава местной администрации Иван Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

В Telegram-канале он сообщил, что по 13 населённым пунктам нанесено более 360 ударов.

«Поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — заявил Фёдоров.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что взрыв в городе был мощным и объёмным.

В Министерство обороны РФ неоднократно подчёркивали, что военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.