Суджа, Курская область, 16 августа, 2024, 08:12 — ИА Регнум. В Сети появились два видео, на которых украинские солдаты в нацистских касках оскорбляют и глумятся над российским пенсионером. Они разговаривали с ним, коверкая язык, старательно имитируя немецкий акцент.

Пенсионер, над которым глумились боевики ВСУ

Выяснилось, что эти кадры снимали украинцы в момент издевательства над 74-летним Александром Григорьевым из села Гоголевка Курской области. После этого мужчину найти до сих пор никто не может. При этом пенсионер говорил боевикам, что потерялся.

В интернете дочь узнала своего отца, которого искала несколько дней и обратилась за помощью в СМИ. По её словам мужчина по какими-то причинам потерялся, она его не видела с 6 августа. С того дня, как ВСУ напали на границы Курской области, после чего началась эвакуация.

«Мы отвезли детей в Курск и вернулись за отцом, но в Суджу, куда я раньше перевезла отца, нас уже не пустили. Никто ещё ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда ещё выезжали», — цитируют женщину «Известия».

На видео нацисты называют пенсионера «русской свиньёй».

По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижал мужчину, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Как сообщало ИА Регнум, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что назначил награду в 5 млн рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области.

Военкор Александр Сладков информировал, что украинские военные в Курской области пытаются устраивать провокации под видом гражданского населения или переодевшись в российскую военную форму.