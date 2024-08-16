Москва, 16 августа, 2024, 07:54 — ИА Регнум. С помощью новых членов НАТО — Швеции и Финляндии Запад старается лишить Россию выхода к Балтийскому морю. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Mil.ru Балтийский флот

«НАТО продолжает наращивать своё военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

Кроме того, западные государства активно реализуют стратегию сковывания России в Чёрном море. Здесь натовцы намерены нарастить своё присутствие в нарушение Конвенции Монтрё. С целью увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют другие международные договоренности, добавил помощник главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, по информации британской газеты The Financial Times, НАТО планирует использовать Швецию, если будет конфликт с Россией. Неназванный источник издания отметил, что территория королевства хорошо подходит в качестве логистического хаба для переброски сил альянса в Прибалтику.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреле 2023 года в альянс приняли Финляндию, а против вступления Швеции выступили Турция и Венгрия. Анкара впоследствии сняла претензии к Швеции, последней её вступление в альянс согласовала Венгрия, парламент ратифицировал заявку 26 февраля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удивительным то, как быстро Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета, который десятилетиями обеспечивал им репутацию, и решили присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что Россия обязательно отреагирует на это, в Московском и Ленинградском военных округах развернут дополнительные вооружения, которые будут соответствовать новым вызовам.