Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери при наступлении на Белгородскую область. Ссылаясь на рассказы троих украинских боевиков и одного командира, Washington Post (WP) 15 августа пишет, что российский регион был готов к угрозе нападения, военнослужащие ВСУ столкнулись с противотанковыми заграждениями, минами, интенсивными обстрелами и авиаударами. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 904-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ

Один из источников WP пояснил, что многие погибли или были ранены при попытке прорыва в Краснояружский район «четыре дня назад». Боевики не знали местности, поэтому им пришлось действовать вслепую. Авторы издания отметили, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

Тем временем ночью в приграничном районе Курской области, куда несколько дней назад зашли боевики ВСУ, экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной техники противника. Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909154" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа Ми-28нм в курском приграничье

Продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и боевой технике ВСУ и расчёты буксируемых орудий «Нона-К» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Бойцы уничтожили миномётчиков, расчёты АГС и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.