Курская область, 16 августа, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Шесть украинских боевиков-десантников ВСУ уничтожили во время встречного стрелкового боя в районе села Крупец Беловского района Курской области. Об этом сообщил журналистам представитель российского силового ведомства.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

По информации силовиков, 15 августа у села произошёл встречный стрелковый бой между группой штурмовиков из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й бригады ВСУ и российскими бойцами.

«В результате боя шесть украинских военных были уничтожены», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, провальная попытка нападения украинской армии на Белгородскую область обернулась гибелью многих военных ВСУ, практически все выжившие получили ранения под интенсивным обстрелом. Об этом написала 15 августа газета The Washington Post со ссылкой на трёх украинских бойцов.

Украинский военнопленный по фамилии Боченко рассказал о присутствии иностранных наёмников в рядах ВСУ, участвующих в атаке на Курскую область.

Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было много иностранцев, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, «везде слышалась польская, английская и французская речь». Генерал предположил, что большая часть наёмников уже уничтожена.