Курск, 16 августа, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Экипажи армейских вертолётов Ми-28НМ ночью 16 августа нанесли удары по позициям ВСУ и военной технике в приграничном районе Курской области. Подробности с кадрами налёта предоставили в Минобороны РФ.

Mil.ru Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник»

По информации военного ведомства, экипажи авиационными средствами поражения разбили живую силу, бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ.

Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь».

По завершении операции экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«Все указанные цели были успешно уничтожены», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, провальная попытка нападения украинской армии на Белгородскую область обернулась гибелью многих военных ВСУ, практически все выжившие получили ранения под интенсивным обстрелом, написала 15 августа газета The Washington Post со ссылкой на трёх украинских бойцов.

Оперативно предоставлять достоверные сведения об обстановке на приграничных территориях (Курской, Брянской и Белгородской областей) потребовал министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом он заявил 15 августа на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничья.