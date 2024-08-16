Москва, 16 августа, 2024, 05:51 — ИА Регнум. В России усовершенствовали украинский дрон «Баба яга». Первую партию разработанных ударных дронов под названием «Ночная ведьма» отправили в зону спецоперации. Впервые новый комплекс был представлен на форуме «Армия-2024», сообщил журналистам представитель компании «Гроза».

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Российский аналог представляет собой беспилотное воздушное судно мультироторного типа. Ударный дрон предназначен для сброса боевых зарядов в ночное время, перевозки грузов и провизии на дальние расстояния.

БПЛА «Ночная ведьма» со сбросом четырёх боеприпасов, является усовершенствованным аналогом украинской «Бабы яги».

По информации разработчика, российский аппарат имеет широкополосную связь на нестандартной частоте. Также дрон через заданное время может сканировать эфир. Для его производства пока применяют импортные комплектующие. Первые 50 БПЛА отправили в зону СВО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в зоне специальной военной операции появился новый российский беспилотник «Гербера». Он является младшей версией дрона «Герань-2», используется для разведки и наблюдения. Также «Гербера» способна выступать ложной целью. Дроны такого типа могут формировать целые рои из беспилотников.

ВС России успешно применяют беспилотную авиацию в зоне проведения спецоперации, отметил президент Владимир Путин. По его словам, РФ будет создавать новые центры по развитию спутниковой группировки и беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке.