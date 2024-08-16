Белоусов ожидает правдивых докладов о ситуации на границе с Украиной
Белоусов потребовал оперативных и честных докладов об обстановке в приграничье
Москва, 16 августа, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Оперативно предоставлять достоверные сведения об обстановке на приграничных территориях (Курской, Брянской и Белгородской областей) потребовал министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом он заявил 15 августа на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничья.
«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.
Как сообщало ИА Регнум, в состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей. Ключевой задачей нового совета станет обеспечение ВС России востребованным вооружением. Также он будет заниматься вопросами обеспечения координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва госграницы. Кроме того, Координационный совет станет осуществлять работу по обеспечению инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинского обеспечения, содействию гражданским властям в случае эвакуации населения.
В Минобороны РФ подчеркнули, что созданный орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск.