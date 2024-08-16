Москва, 16 августа, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Оперативно предоставлять достоверные сведения об обстановке на приграничных территориях (Курской, Брянской и Белгородской областей) потребовал министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом он заявил 15 августа на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничья.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Как сообщало ИА Регнум, в состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей. Ключевой задачей нового совета станет обеспечение ВС России востребованным вооружением. Также он будет заниматься вопросами обеспечения координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва госграницы. Кроме того, Координационный совет станет осуществлять работу по обеспечению инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинского обеспечения, содействию гражданским властям в случае эвакуации населения.

В Минобороны РФ подчеркнули, что созданный орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск.