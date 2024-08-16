Вашингтон, 16 августа, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Демонстрация любых нацистских символов недопустима. Об этом 15 августа заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя видео из Курской области с украинскими боевиками в касках с эмблемой СС, имитирующих немецкий акцент.

MOD Russia/Global Look Press

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — отреагировал сотрудник офиса генсека всемирной организации в ответ на увиденные издевательства и оскорбления боевиками потерявшегося пожилого мужчины.

Как сообщало ИА Регнум, за поимку украинцев, глумившихся над пожилым жителем Курской области, назначили награду в 5 млн рублей. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выразил сожаление, что после Великой Отечественной войны удалось выбить не всю «нечисть». Сейчас российская армия занимается ликвидацией подобных людей, сказал депутат. Он призвал сомневающихся как в России, так и на Западе «открыть глаза».

Случай с пенсионером и украинскими нацистами произошёл несколько дней назад, но в Сети видео появилось лишь 15 августа. На кадрах украинские военные, старательно имитируя немецкий акцент, называют пожилого мужчину «русской свиньёй».

По данным СМИ, одетым в нацистскую каску боевиком ВСУ, унижающего 74-летнего российского пенсионера, предположительно, в Судже Курской области, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны — те начали делать вид, что отказались от своих взглядов, только после того, как поняли, что нацизм обречён, отмечал глава государства.