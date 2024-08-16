Иркутск, 16 августа, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 в Иркутской области продолжались всю ночь 16 августа. Одного из пилотов спасти не удалось. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев, ссылаясь на информацию Минобороны.

(сс) Max071086 Ту-22М3

«У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали», — добавил Кобзев, выражая соболезнования родным и близким погибшего лётчика.

Губернатор уточнил, что специалистам предстоит определить точную причину авиакатастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, бомбардировщик Ту-22М3, упавший в Иркутской области, выполнял плановый полёт. Самолёт упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

В Минобороны заявили, что экипаж успел катапультироваться, четырёх пилотов бомбардировщика нашли живыми. По предварительной версии, причиной падения стала техническая неисправность воздушного судна.

В июле стало известно о крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России. Пилоты выжили.